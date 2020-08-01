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«Яндекс.Погода»: в ближайшие два часа в Татарстане и Казани дождь не прекратится

16:10, 01.08.2020
«Яндекс.Погода»: в ближайшие два часа в Татарстане и Казани дождь не прекратится
Фото: скриншот

В Казани и в Татарстане в ближайшие два часа будет идти дождь, такие данные приводит сервис «Яндекс.Погода».

Согласно ее данным, дождь идет в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, Чистополе. Дождь будет идти еще два часа — до 18:00, прогнозирует сервис.

Вчера МЧС по Татарстану предупредило об ухудшении погодных условий с 22 часов 31 июля до 18 часов 1 августа.

Общество Татарстан
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