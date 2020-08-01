Мишустин утвердил введение единой системы техосмотра

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о введении в стране единой автоматизированной системы техосмотра транспорта. Документ станет частью реформы ТО, которая должна снизить вероятность получения диагностических карт без прохождения осмотра.

«Функционал системы должен обеспечивать невозможность оформления диагностической карты, если пропускная способность пункта ТО превышена. Таким образом, будут исключены ситуации, когда оператор ежемесячно выдаёт, к примеру, сотни карт, а оборудование позволяет проверять лишь несколько десятков автомобилей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Постановление регулирует особенности оформления диагностических карт в новой системе и другие тонкости. Карты будут действовать пять лет. В этот период их будет невозможно изъять или уничтожить.

Новые правила техосмотра начнут действовать с 21 марта 2021 года.