В Казани «зайца» высадили из автобуса без штанов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен момент высадки пассажира из казанского «краснобуса». Выбраться предполагаемому безбилетнику помог водитель.

Примечательно, что мужчина практически вылетает из общественного транспорта со спущенными штанами.

Можно заметить, что выгоняют «зайца» со скандалом. Мужчина и кондуктор явно кричат друг на друга.

Натягивать штаны оставленному на обочине пассажиру приходится уже на улице. Автобус трогается без него.