Артем Лукоянов о поражении от «Нефтехимика»: «Обе команы находятся под нагрузками, но мы уступали в движении»

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал первый предсезонный матч лета против «Нефтехимика» и поделился мыслями о причинах поражения от нижнекамцев.

— Летний хоккей, первая игра. До этого на льду выходили на двухсторонках. После двух недель тренировок тяжеловато входить в игровой ритм.

У нас действовала примерно половина основного состава, многим молодым хоккеистам дают шанс. Оба соперника сейчас находятся под нагрузкой, мы уступали «Нефтехимику» в движении. Большое количество удалений с нашей стороны говорит о том, что мы где-то не успевали», — прокомментировал нападающий «Ак Барса».

В контрольном матче между татастанскими командами победу одержал «Нефтехимик» (2:3). На две шайбы Сталислава Галиева «волки» ответили голами Булата Шафигуллина, Тимура Хафизова, а победный гол забил Александр Логинов. Следующий матч пройдет завтра, 1 августа на льду «Татнефть Арены». Начало встречи в 13:00 по мск.