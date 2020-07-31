Празднование Курбан-Байрама на примере одной семьи — видео

Семья Валидовых собирается в Атнинском районе каждый год. Для них Курбан-Байрам является праздником, объединяющим близких, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Рано утром мужчины уходят на праздничную молитву в мечеть. Правда в этом году богослужение проводилось на открытом воздухе из-за угрозы коронавируса.

Женщины в это время готовят и накрывают на стол. Пекут традиционные для этого праздника оладьи, а также другие блюда татарской кухни.

После возвращения мужчин проходит самый главный ритуал праздника — жертвоприношение. Часть туши постепенно съест семья, часть раздадут соседям, а часть достанется малоимущим, как того требуют каноны.