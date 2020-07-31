Социальная дистанция и намаз на футбольном поле: Курбан-Байрам в инстаграм-аккаунтах глав районов Татарстана

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин ограничился коротким поздравлением, пожелав верующим благословения и милосердия. Он приложил к посту несколько фотографий, которые показывают, как мусульмане утром пришли на праздничную молитву к главной мечети города. Судя по снимкам, между верующими сохранялась социальная дистанция как в мечети, так и на улице.

В Бугульме богослужения проводились на спортивной площадке. Намаз на футбольном поле прочитали несколько сотен человек. Молельные коврики также были разложены на более далекое расстояние друг от друга. Видео с места выложил глава района Линар Закиров.

Интересное видео опубликовал руководитель Арского района РТ Ильшат Нуриев. Ролик к одному из главных праздников исламского мира снимали в одной из местных мечетей. Получилось несколько неказисто и камерно, отчего запись только выигрывает. Кажется, что дрожащая камера и заваленный горизонт придает ему тепло уютного и родного провинциального города.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов опубликовал не менее интересный клип, также посвященный Курбан-Байраму. Не понятно, гдще делалось видео, но в некоторых отрывках присутствуют съемки из казанской мечети Кул-Шариф.

Экс-министр образования Татарстана Энгель Фаттахов первое поздравление с праздником опубликовал еще с утра. Приложенное видео было снято на рассвете на пригорке у берега реки. Возглавляющий Актанышский района Фаттахов не изменил себе и вновь выложил прекрасный пейзаж.

Евгений Калашников