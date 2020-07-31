Прокуратура обязала полицию Челнов перепроверить информацию о стрельбе по собакам

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Прокуратура Набернежных Челнов приняла заявление от зоозащитницы, пожаловавшейся на живодера. Полиция должн6а будет проверить информацию о неизвестном, стреляющем в собак.

После публикации видеозаписей в СМИ надзорное ведомство нашло снявшую раненых собак на видео женщину. Волонтер рассказала, что 15 июля на набережной Тукая была найдена белая лайка с ранением в области позвоночника. Обследование показало наличие у неё огнестрельного ранения, подчеркивает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что проверено и сообщение волонтера об отказе возбудить уголовное дело по такому же происшествию, случившемуся в феврале. Постановление было отменено прокуратурой и направлено на новую проверку.

Контролировать ситуацию намерен прокурор Набережных Челнов.

Два дня назад в соцсетях появилась информация, что неизвестный расстреливает собак в Набережных Челнах. Активисты указывали, что живодер специально стреляет так, чтобы не убить животных, а парализовать их.