Прокуратура обязала полицию Челнов перепроверить информацию о стрельбе по собакам
Прокуратура Набернежных Челнов приняла заявление от зоозащитницы, пожаловавшейся на живодера. Полиция должн6а будет проверить информацию о неизвестном, стреляющем в собак.
После публикации видеозаписей в СМИ надзорное ведомство нашло снявшую раненых собак на видео женщину. Волонтер рассказала, что 15 июля на набережной Тукая была найдена белая лайка с ранением в области позвоночника. Обследование показало наличие у неё огнестрельного ранения, подчеркивает пресс-служба прокуратуры.
Отмечается, что проверено и сообщение волонтера об отказе возбудить уголовное дело по такому же происшествию, случившемуся в феврале. Постановление было отменено прокуратурой и направлено на новую проверку.
Контролировать ситуацию намерен прокурор Набережных Челнов.
Два дня назад в соцсетях появилась информация, что неизвестный расстреливает собак в Набережных Челнах. Активисты указывали, что живодер специально стреляет так, чтобы не убить животных, а парализовать их.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым