В Татарстане прорабатывается вопрос строительства дороги в продолжение новой трассы Москва — Казань

В Татарстане вопрос строительства автодороги в продолжение скоростной трассы М12 Москва — Казань в составе международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» продолжает прорабатываться. Будет создана автомагистраль Шали — Бавлы. На нее выйдет будущая трасса М12. Об этом сообщается на сайте Минтранса Татарстана.



Строящаяся автомагистраль Шали (М7) — Бавлы (М5) протяженностью 299 км является логическим продолжением маршрута скоростной трассы М12 Москва — Казань в Татарстане. Она соединит важные автомагистрали России — 7 «Волга» и М5 «Урал». Это позволит сократить пробег транспорта по маршрутам Центр — Сибирь и Центр — Средняя Азия, а также эффективно использовать транзитный потенциал региона.

Объем капитальных затрат по этому проекту составляет более 39 млрд рублей. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 4,3 млрд рублей, в бюджете республики — 9,5 млрд рублей. 25,7 млрд рублей — средства частного инвестора.

Первый этап автодороги Сорочьи Горы — Шали (М7) введен в эксплуатацию в 2011 году. На проектно-сметную документацию получено положительное заключение Главгосэкспертизы.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить новую трассу М12 Москва — Казань качественной мобильной связью.

