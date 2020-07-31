Прокурор просит суд о новом приговоре для нападающего «Спартака» Александра Кокорина

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Прокурор обратился к Мосгорсуду с просьбой отменить приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, но вместе с тем просит постановить новый приговор — с исправлениями, и внести роль стула в дело.

«Прокурор просит отменить приговор суда и постановить новый со следующими изменениями: указать на забытый в приговоре пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов в качестве оружия), учесть в приговоре роль каждого осужденного при нанесении телесных повреждений потерпевшим», — огласил судья короткую выдержку из апелляционного представления прокурора.»

Также судья зачитал , что защита подсудимых указала в жалобах, что суд вменил фигурантам совершение некоторых преступлений, хотя за этими действиями был замечен лишь один из подсудимых , а не все.

Напомним, в мае прошлого года Пресненский суд Москвы за драки в центре Москвы постановил отправить братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого в колонию на сроки до 1,5 года колонии. Однако Мосгорсуд постановил отменить решение нижестоящей инстанции и вынес собственный вердикт. По новому решению сроки остались прежними , однако в фабулу о хулиганстве добавили пункт, что преступление было совершено «с использованием предмета в качестве оружия» — стул, который подвернулся под руку Александру Кокорину.