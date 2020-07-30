Сын главного тренера «Нефтехимика» Буцаева попал в заявку на матчи с «Ак Барсом»

Сегодня ХК «Ак Барс» в своих соцсетях дал анонс первых матчей предсезонной подготовки. 31 июля в пятницу (в 17.00 мск) и 1 августа в субботу (в 13.00 мск) подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют в Казани на льду «Татнефть Арены» против нижнекамского «Нефтехимика». Обе игры пройдут без зрителей. Трансляция матчей планируется в группе «барсов» в социальной сети «ВКонтакте».



Сегодня же пресс-служба «Нефтехимика» опубликовала состав нижнекамской команды на игры в Казани. В нем 29 хоккеистов:

Любопытно, что в заявку включен 19-летний нападающий Даниэль Буцаев — сын главного тренера Вячеслава Буцаева. В прошлом сезоне он выступал в Молодежной хоккейной лиге за «Реактор» и в 60 матчах набрал 30 очков (19 голов плюс 11 передач).