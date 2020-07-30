Семак может уйти из «Зенита» и перейти в один из московских топ-клубов или «Краснодар»

По сообщениям издания «Спорт Экспресс», Сергей Семак готов покинуть «Зенит» из-за проблем с генеральным директором клуба Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибальтой.

Также сообщается, что в этом случае специалист может возглавить одну из топ-команд российской Премьер-лиги. Интерес к специалисту проявляют ФК «Краснодар», а также московские «Спартак», где работает бывший гендиректор экс-команды Семака «Уфы» Шамиль Газизов, и «Локомотив», который интересовался Семаком еще до перехода того в «Зенит». Сообщается и об интересе от одной из топ-команд постсоветского пространства.

Ранее сообщалось, что специалист имеет разногласия с нынешним руководством петербургского клуба.