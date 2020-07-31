В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По данным правозащитников, в нем участвовали более 34 тысяч человек.

Мероприятие началось в парке Дружбы народов в 18:00. Чтобы попасть на акцию, людям пришлось выстроиться в очереди и пройти досмотр, передает «РИА Новости».

Как передал корреспондет агентства, в парке собрались люди разных возрастов, в том числе пожилые. Многие принесли традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, флаги Евросоюза, а также государственные флаги Белоруссии.

Саму Тихановскую собравшиеся ждали более двух часов. В это время со сцены выступали музыканты и родственники граждан, задержанных во время избирательной кампании.

Как заявила кандидат в своем выступлении, она не согласна с тем, что следствие «привязало» к уголовному делу ее мужа — оппозиционера и видеоблогера Сергея Тихановского — группу задержанных в Белоруссии россиян.