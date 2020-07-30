КФУ работает над созданием Центра по изучению редких видов кошек

30 июля в Казанском федеральном университете на очередной рабочей встрече обсудили вопрос по созданию в Татарстане Центра по изучению редких видов кошек «Ак Барс». Как сообщает пресс-служба ректора КФУ, цель центра — накопление научной информации о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах семейства кошачьих для сохранения и восстановления их популяций. Казанский университет также планирует вести разработку видоспецифичных генетических препаратов для стимуляции регенеративных процессов в организмах животных.

Проект уже обсуждался в Минприроды РФ, где было принято решение о размещении центра на территории Татарстана при курировании Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (ИПЭЭ). Реализация проекта проходит при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова.



Разговоры о создании Центра разведения снежного барса в республике начались в 2017 году. В июне пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова заявила, что работа по созданию в Татарстане питомника для снежных барсов не приостановлена.