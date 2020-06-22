В Казани появятся три тысячи новых дорожных знаков

В Казани появятся 3 тыс. новых дорожных знаков. Они будут установлены до конца июня по предписанию ГИБДД по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014—2020 годы», сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии Казани замруководителя исполкома Казани. Более половины из них — это знаки «Пешеходный переход» повышенной информативности, их установят на улицах Чуйкова, Г. Тукая, Ершова и проспекте Ямашева.

Кроме того, на 67 наиболее опасных участках дорог будут проведены дополнительные мероприятия по устранению ДТП: установка недостающих дорожных знаков и дополнительного искусственного освещения, нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей, изменение организации дорожного движения и другое.

В частности, на дороге к жилому массиву Привольный, улицах Тихорецкой, Белинского и Гагарина предусмотрена установка 1,3 тыс. опор и 1,7 тыс. светильников. В рамках проводимого ремонта улиц Патриса Лумумбы, Тэцевской, Болотникова, Фрунзе, Зорге, Гвардейской, 2-й Старо-Аракчинской будут установлены необходимые дорожные знаки, ограждения, занижения для маломобильной группы населения. На двух аварийных участках установят ограждения: парапетные по оси проезжей части ул. Вишневского и краевые — по ул. Мира. Также продолжаются работы по нанесению дорожной разметки и ямочному ремонту, на сегодняшний день выполнение составляет 65% и 85% соответственно.

Кроме того, до конца года будут установлены светофоры на ул. Профсоюзной.

Напомним, по итогам 2019 года в Казани выявлен 141 опасный участок, 67 из них являются местами концентрации ДТП, 46 аварийно-опасных участков, 21 участок с погибшими и семь потенциально-опасных участков.