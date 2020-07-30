Комиссия по этике выяснит причины драки депутатов в Ульяновской области

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По сообщению пресс-службы реготделения «Единой России», комиссия по этике законодательного собрания Ульяновской области разберется в конфликте депутатов, переросшем в драку.

Первый зампред заксобрания Ульяновской области, руководитель фракции «Единая Россия» Василий Гвоздев рассказал журналистам, что заседание регионального парламента пришлось прервать из-за драки депутатов, которую, по его словам, спровоцировали представители КПРФ.

Депутат Госдумы Алексей Куринный в своем Instagram выложил видео, где видно, что потасовка завязалась после того, как один из депутатов от «Единой России» попытался сорвать вывешенный представителями КПРФ плакат с изображением губернатора Сергея Морозова и лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина с подписью «голубки».

По данным реготделения «Единой России», депутаты от КПРФ пытались сорвать заседание парламента несколько раз: в первой его части они положили на стол одному из депутатов рыбу, затем развесили «нелицеприятные» плакаты, а позже спровоцировали потасовку.

Однако руководитель фракции КПРФ, заместитель председателя заксобрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов заявил, что провокаций со стороны коммунистов не было, а первыми начали драку депутаты от «Единой России», которые, по его словам, пришли на заседание пьяными, пишет «РИА Новости».

Напомним, в июне на заседании Саратовской областной думы произошла еще одна масштабная потасовка между депутатами. Единоросс Николай Бушуев оглашал решение о нарушении его коллегой по фракции Дмитрием Чернышевским и Николаем Бондаренко от КПРФ правил депутатской этики. Бондаренко стал снимать Бушуева на камеру телефона. После этого Анатолий Ципящук из «Единой России» со словами «Проваливай отсюда!» бросил в Бондаренко бутылку с водой. Бондаренко в ответ попытался облить водой Ципящука, но на него с кулаками набросился Чернышевский. Подробнее — в материале «Реального времени».