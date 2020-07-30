Житель Украины в третий раз заразился коронавирусом

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Житель Украины заразился коронавирусом в третий раз. В Минздраве региона отметили, что это доказывает, что даже у переболевших жителей не снижается шанс подхватить инфекцию.

Случай тройного заражения зафиксирован в Терновской области Украины. По словам начальника регионального управления здравоохранения Владимира Богайчука, в области происходит ухудшение ситуации с COVID-19. При этом люди не соблюдают карантинные меры.

«Люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая как раз возникает из-за несоблюдения карантинных мероприятий», — приводит слова спикера ТАСС.



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