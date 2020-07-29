Руководство «Автодора» проведет голосование по строительству платной трассы Москва — Казань

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Набсовет госкомпании «Автодор» заочно проголосует по вопросам заключения крупных сделок на строительство платной трассы М-12 Москва — Казань.

Решение о проведении голосования принял председатель наблюдательного совета, говорится в сообщении на портале раскрытия. Итоги предполагается подвести уже 31 июля.

Согласно сообщению, предполагается заключить восемь сделок. Первая касается строительства участка трассы от Московской кольцевой трассы до пересечения с трассой М-7. Последний же участок будет идти уже в Татарстане от пересечения с дорогой Казань — Ульяновск до пересечения с дорогой Сорочьи Горы — Шали.

Напомним, накануне «Автодор» объявил тендеры на строительство восьми этапов скоростной платной трассы М-12 Москва — Казань. Их общая стоимость оценивается в 500 млрд рублей.