Казанские рестораторы ожидают падения выручки до 40% после запрета на кальяны — видео

Фото: скриншот

Федеральный запрет на курение кальянов в общественных местах ждет только утверждения президентом РФ Владимиром Путиным. В Казани рестораны ожидают сокращения выручки до 40%, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В одном из трактиров столицы РТ рассказали, что выручка от кальяна составляла только 3%. В то же время директор заведения Александра Строгина считает, что возможность предоставить еще одну услугу была бы лучше для клиентов.

Известный в Казани ресторатор Нурислам Шарифуллин рассказал, что выручка в заведении сократится на 40%, а это уже можно расценивать как предбанкротное состояние.

В городе около 2,5 тысячи ресторанов. В половине из них посетителям могли предложить кальян. Чем заменить эту услугу рестораторы пока не знают.