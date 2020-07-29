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Twitch забанила каналы игроков NAVI s1mple и Zeus

21:01, 29.07.2020
Twitch забанила каналы игроков NAVI s1mple и Zeus
Фото: sport.ua

Каналs бывшего и действующего игроков Natus Vincere Даниила Zeus Тесленко и Александра s1mple Костылева на Twitch оказались заблокированы. Информация об этом опубликована в «Твиттере» StreamerBans.

Отметив, что это уже третья блокировка канала Zeus на Twitch. Первую киберспортсмен получил в апреле 2020 года, а вторую — 20 июня. Оба раза бан продолжался в течение недели. О сроках нынешней блокировки неизвестно.

1 августа оба игрока планируют сыграть в шоу-матче «золотого» состава NAVI 2010 против нынешнего состава команд.

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