Прокуратура Татарстана: казанская гимназия №180 неправомерно отказалась принять в 10-й класс семь детей

Прокуратура Татарстана обнаружила нарушения в казанской полилингвальной гимназии №180. Руководство неправомерно отказалось принять в 10-й класс семерых детей.

По данным надзорного ведомства, в гимназии были сформированы два 10-х класса на 33 и 26 человек. Заявки о приеме подали родители 59 школьников. Однако приняты были только 52 ребенка. Еще семи отказали «по причине отсутствия свободных мест».

Прокуратура направила представление об устранении нарушений начальнику Управления образования казанского исполкома. Права детей были восстановлены.