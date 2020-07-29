ФАС приостановила тендер на реконструкцию оросительных сооружений в Апастовском районе

Татарстанское управление ФАС приостановило тендер на реконструкцию оросительных сооружений в Апастовском районе РТ. Начальная стоимость закупки составляла 34 млн рублей.

Согласно сообщению на портале госзакупок, на неконкурентные условия пожаловалось ООО «Атлантикпро». Антимонопольщики признали жалобу частично обоснованной.

Заявки принимались с 30 июня до 29 июля. На сегодня же был назначен и аукцион.

Из техзадания следует, что победитель конкурса должен отреставрировать насосную станцию, пруд и оросительную сеть.