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ФАС приостановила тендер на реконструкцию оросительных сооружений в Апастовском районе

16:37, 29.07.2020
ФАС приостановила тендер на реконструкцию оросительных сооружений в Апастовском районе

Татарстанское управление ФАС приостановило тендер на реконструкцию оросительных сооружений в Апастовском районе РТ. Начальная стоимость закупки составляла 34 млн рублей.

Согласно сообщению на портале госзакупок, на неконкурентные условия пожаловалось ООО «Атлантикпро». Антимонопольщики признали жалобу частично обоснованной.

Заявки принимались с 30 июня до 29 июля. На сегодня же был назначен и аукцион.

Из техзадания следует, что победитель конкурса должен отреставрировать насосную станцию, пруд и оросительную сеть.

Общество Татарстан
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