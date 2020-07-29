В Казани к 100-летию ТАССР планируют установить мировой рекорд по выполнению элемента брейкинга

С 28 по 30 августа столица Татарстана примет финал международного турнира по брейк-дансу и граффити COMBOnation X2. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

По предварительным данным, участниками турнира станут более 800 танцоров со всей страны. Специально для участников из других стран организуют онлайн-батлы. Зрителей мероприятия ждут граффити-батлы, танцевальные мастер-классы, а также общение с профессиональными артистами.

Организаторы COMBOnation X2 планируют установить новый мировой рекорд по выполнению элемента брейкинга headspin (вращения на голове) с участием 100 человек. Рекорд приурочен к 100-летию ТАССР.



Напомним, что в этом году COMBOnation X2 пройдет в Казани уже в 12-й раз.