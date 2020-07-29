Ильшат Гимаев: «В пандемию строительная отрасль платила нормальную зарплату»

Фото: Олег Тихонов

239 детсадов и 62 школы

В августе строители отмечают свой профессиональный праздник. Об этом сегодня напомнил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. Он рассказал, какие социальные и культурные объекты возвели в республике за последние годы. В этом году строительство ведется в рамках 50 программ разного уровня.

За 9 лет, с 2010 года, в рамках федеральных и республиканских программ в Татарстане запустили 239 детсадов на 37,5 тыс. мест. К 1 сентября планируют сдать 14 садиков, в сентябре — еще восемь дошкольных учреждений — всего 22 детсада на 5,3 тыс. мест. Из них более 2,5 тыс. мест — для детей от 1,5 до 3 лет.

С 2010 года в республике построили 62 школы на 28,4 тыс. учеников. Сейчас возводят 13 учреждений и до 1 сентября сдадут восемь из них. Это школы в «Усадьбе Царево», два объекта в рамках федерального проекта «Современная школа» в Казани: на улицах Жиганова и Бондаренко по 1224 места каждая. Реконструируют школы в Ново-Савиновском районе Казани, в Чистополе, Елабуге, в селе Усады Лаишевского района, а также школу с детсадом в Алексеевском районе.

К 1 сентября планируют сдать 14 садиков, в сентябре — еще восемь дошкольных учреждений. Фото kzn.ru

Татарстан нуждается в лечебных учреждениях

Широко развивается программа организации ФАПов, патолого-анатомических отделений, врачебных амбулаторий. Активно идет капремонт объектов здравоохранения. В 2012—2019 годах в республике сдали 506 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 34 врачебные амбулатории и 24 патолого-анатомических отделения, провели капремонт 1500 подобных объектов. В текущем году ведется строительство и ремонт на 51 объекте.

Гимаев констатировал, что Татарстан сейчас нуждается в современных лечебных учреждениях, но бюджетные ресурсы ограничены. В качестве примера он привел строительство второй очереди РКИБ, которое начато 28 апреля. 5 августа — 100 дней со старта проекта, в министерстве рассчитывают, что в этот день Госстройнадзор выдаст заключение на этот объект. Онкодиспансер в Набережных Челнах сдадут уже в конце сентября. В следующем году в республике появятся семь новых поликлиник.

В этом году завершили строительство крытого бассейна в Набережных Челнах. Фото nabchelny.ru

Более тысячи спортобъектов — за 6 лет

Ильшат Гимаев рассказал о возведении объектов для массового спорта в республике. С 2013 года построили 992 универсальные спортплощадки, 35 модульных лыжных баз. В этом году работы идут на 90 объектах. Заместитель министра отметил, что если в первые годы наблюдали факты вандализма на подобных объектах, то сейчас, несмотря на то, что охрана на них отсутствует, люди разных возрастов научились ценить то, что для них делают.

С 2017 по 2019 год в республике возвели 13 крупных спортивных объектов. В этом году завершили строительство крытого бассейна в Набережных Челнах. По поручению президента Татарстана сейчас строят крытые футбольные манежи в трех муниципалитетах: в Казани, на улицах Чуйкова и Танковой, в Набережных Челнах и в Нижнекамске — горожане смогут круглогодично заниматься футболом.

Уделяется большое внимание культурным объектам: в Татарстане функционирует программа по строительству сельских клубов. За 2012—2019 годы строители сдали 306 сельских клубов на 46 тыс. мест. В этом году строят еще 12 сельских клубов на 1300 мест.

За 2013—2019 годы построили и капитально отремонтировали 396 ветобъединений и управлений сельского хозяйства. А в этом году в работе находится 41 подобный объект. В 2018—2019 годах возвели 32 здания сельсоветов.

Гимаев сообщил, что по специальной программе в сельской местности строят блочные магазины взамен старых. В 2017 году возвели 53 магазина, в прошлом году — 22, а в этом году введут в эксплуатацию еще 21 торговый объект, который будет соответствовать современным требованиям.

Гимаев обратил внимание, что строительная отрасль — хорошая площадка для трудоустройства специалистов разного класса и уровня. Фото kzn.ru

За 100 тысяч надо работать в любую погоду

Гимаев обратил внимание, что строительная отрасль — хорошая площадка для трудоустройства специалистов разного класса и уровня. Отделочник получает от 50 до 70 тысяч рублей в месяц, монолитчики и каменщики могут зарабатывать и свыше 100—120 тысяч при напряженной работе.

— Но нужно работать в любую погоду — под палящим солнцем, под дождем... Молодежь неохотно идет, всем хочется в белых воротничках торговать в магазинах. Но в пандемию, когда все торговые центры не работали, эти люди сидели на «минималке» или вообще не получали зарплату. А строительная отрасль функционировала и платила нормальную зарплату. Это показало, кто наиболее востребован в нашем государстве и кто создает конечный продукт, — подчеркнул Ильшат Гимаев.

В заключение он сказал, что источники финансирования строительства на следующий год еще не сформированы:

— На данном этапе по 2021 году ведем работу, будет сформирован пул объектов. Тогда определится стоимость объектов. Министерство координирует работу по подготовке земли, проектов, сметной документации, экспертизы и инженерной инфраструктуры.

Екатерина Аблаева