Япония считает важным сохранить структуру G7

В сентябре 2020 года планируется проведение саммита G7 («Большая семерка»). Вопрос о том, будет ли принимать в нем участие Россия, еще не решен.

По словам президента США Дональда Трампа, приглашения в альянс России и некоторых других государств «требует здравый смысл». Другие же участники «Большой семерки», в том числе Германия и Япония, намерены сохранить сложившийся формат встреч, пишет ТАСС.

«Тем не менее окончательную форму проведения следующего саммита будут согласовывать США, которые являются председателем в этом году», — сказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Россия, в свою очередь, выдвигает идею организации саммита пяти ядерных держав — постоянных членов Совета безопасности ООН. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ценность формата «Большой семерки» сомнительная, как не нужно и возвращение к устаревшему формату «Большой восьмерки».

Напомним, что с 2002 по 2014 год «Большая семерка» была в формате G8, с участием России. После выхода России саммиты вновь проводятся «семеркой».