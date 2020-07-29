В Татарстане сотрудники ГИБДД эвакуировали на руках пожилого мужчину из горящего здания

Фото: МВД по РТ

В Татарстане сотрудники ГИБДД эвакуировали на руках пожилого мужчину из горящего здания. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Во время службы к инспекторам ДПС по Альметьевскому району Татарстана обратился водитель автомобиля, который пояснил, что неподалеку загорелся многоэтажный дом. Сообщив о пожаре в дежурную часть, инспекторы поспешили к горящему зданию.

Через несколько минут на подмогу к полицейским подъехал еще один наряд ДПС. Один из сотрудников проник в горящую квартиру через окно первого этажа и, открыв дверь, запустил туда остальных сотрудников. В одной из комнат инспекторы обнаружили пожилого мужчину и на руках вынесли его на улицу.

Пожарные прибыли в течение нескольких минут, что помогло избежать большой трагедии. В настоящее время жизни и здоровью пожилого мужчины ничего не угрожает.