На Высокой Горе в 2021 году откроется новый агропромышленный парк

На Высокой Горе, рядом с трассой М-7, в следующем году откроется новый агропромышленный парк.

Строительство комплекса началось в этом году. В четвертом квартале там начнутся работы по созданию необходимой инженерной инфраструктуры, а к концу первого квартала 2021 года стартует активная работа с потенциальными резидентами.

Ожидается, что на территории в 100 га расположатся различные предприятия, которые перерабатывают сельхозпродукцию и производят продовольственные товары.

Резидентам будут предоставлять земельные участки с готовой инфраструктурой. Ожидается, что в агропромышленном парке разместятся порядка 70 резидентов, которые создадут около 6—7 тыс. рабочих мест, рассказал ИА «Татар-информ» управляющий партнер Фонда прямых инвестиций Руслан Халилов.