Журналист Ярошевский выпустил ролик о русском акценте английского языка
Корреспондент RT Алексей Ярошевский подготовил новый выпуск для проекта телеканала на YouTube-канале «Спик Изи». На этот раз он рассказал об истории и основных особенностях русского акцента английского языка.
Он объяснил, как сформировался сам акцент, и остановился на культурном «имидже» этого акцента (на Западе считается, что он звучит угрожающе).
Ярошевский также рассказал, как избавиться от неправильного произношения.Общество
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