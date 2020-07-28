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Журналист Ярошевский выпустил ролик о русском акценте английского языка

21:13, 28.07.2020
Журналист Ярошевский выпустил ролик о русском акценте английского языка

Корреспондент RT Алексей Ярошевский подготовил новый выпуск для проекта телеканала на YouTube-канале «Спик Изи». На этот раз он рассказал об истории и основных особенностях русского акцента английского языка.

Он объяснил, как сформировался сам акцент, и остановился на культурном «имидже» этого акцента (на Западе считается, что он звучит угрожающе).

Ярошевский также рассказал, как избавиться от неправильного произношения.

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