Журналист Ярошевский выпустил ролик о русском акценте английского языка

Корреспондент RT Алексей Ярошевский подготовил новый выпуск для проекта телеканала на YouTube-канале «Спик Изи». На этот раз он рассказал об истории и основных особенностях русского акцента английского языка.

Он объяснил, как сформировался сам акцент, и остановился на культурном «имидже» этого акцента (на Западе считается, что он звучит угрожающе).

Ярошевский также рассказал, как избавиться от неправильного произношения.