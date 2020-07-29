«Роснефть» и партнер КАМАЗа потребовали с поставщика оборудования десятки миллионов

Фото: Максим Платонов

Поставщика «Татнефти» и «Роснефти» обанкротили

Как стало известно «Реальному времени», недавно Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «ЮМО-РТ» — поставщика оборудования. Конкурсное производство открыто на четыре месяца, до 1 октября.

Компания, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», занимается торговлей компьютерами, периферийными устройствами, ПО и другим оборудованием. В карточке компании указан сайт ООО «МС Технологии» из Набережных Челнов, оно занимается реализацией контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, весоизмерительной техники, запорной арматуры, исполнительных механизмов и инструментов. Совладелец в обеих компаниях — Марат Ахметов (не имеет отношения к Марату Ахметову, заместителю председателя Госсовета Татарстана). В «ЮМО-РТ» он был директором, а в ООО «МС Технологии» является действующим генеральным директором.

Среди клиентов «МС Технологий» — «Роснефть», которая уже потребовала с компании крупную сумму, ТАНЕКО, «Транснефть», «Татнефть» и другие крупные компании федерального и регионального уровней. Правда, последние три названные компании не предъявили никаких требований.

На банкротство «ЮМО-РТ» подало ООО «Татинтек» из Альметьевска и потребовало 54,4 миллиона рублей. В декабре 2019 года суд ввел процедуру наблюдения до марта 2020 года, и в начале июня компанию признали банкротом.

Брак на 15 миллионов

Реестр требований кредиторов закрывается 15 августа, но уже сейчас есть крупные требования от кредиторов. Так, суд уже включил требования АО «Нефтяная компания «Роснефть» в состав третьей очереди. Сумма составляет 12,8 миллиона рублей.

В реестр также включили требования Федеральной налоговой службы (1,4 миллиона), Комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области (270,2 тысячи). Также в реестр требований вошло ООО «Фирма «ЮМО» (8 миллионов), которое имеет косвенное отношение к «ЮМО-РТ». В общей сложности от компаний, включенных в реестр кредиторов «ЮМО-РТ», поступили требования на 79 миллионов рублей.

28 июля в дело вступил и официальный партнер КАМАЗа — АО «Астейс». Требования на общую сумму 16,1 миллиона образовались из-за недопоставки по договору (614,1 тысячи). Что интересно, наибольшая часть требований АО «Астейс» — 15,5 миллиона рублей — относится к возмещению затрат на исправление брака в поставленной продукции. В реестр требования этого предприятия еще не включили.

Дарья Пинегина