Хабиров распорядился направить Фонду развития промышленности Башкирии и ОЭЗ более 500 млрд рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому республика направит неизрасходованный остаток федерального гранта на развитие промышленности. Всего планируется потратить 537,74 млрд рублей.

Согласно документу, Минпром республики должен предоставить из этих денег субсидии. Фонд развития промышленности РБ получит более 208 млрд рублей. А 329,7 млрд будут распределены между управляющими компаниями особых экономических зон на создание объектов инфраструктуры.

Стоит отметить, что пока в Башкирии только одна ОЭЗ — «Алга», расположенная в Ишимбайском и Стерлитамакском районах республики. Как раз здесь находятся шиханы Торатау, Юрактау и Куштау. Разработку последней горы планирует начать Башкирская содовая компания.