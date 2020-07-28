Минздрав Татарстана: любое проявление угрозы на территории Казахстана может нести опасность и для нас

В Казахстане находятся две группы медработников из Татарстана. Одна уехала 17 июля для оказания практической и методической помощи в Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Вторая уехала вчера в Жамбылскую область и прибыла сегодня. Об этом рассказал первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Они работают во взаимосвязи с медиками Казахстана: разрабатывают мероприятия по борьбе с коронавирусом. В составе врачи разных специальностей: это и те, которые работали в «красных зонах» госпиталей, и в поликлиниках, и руководители крупных стационаров, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам Абашева, их опыт будет полезен коллегам, которые сейчас только еще входят в кризисную зону. Есть договоренность о том, что в «красной зоне» доктора из РТ не будут входить в контакты с пациентами — там они будут оказывать только консультационную поддержку, поэтому риск для них сведен к минимуму.

Срок их пребывания будет зависеть от того, насколько успешно будет там проходить работа. Все расходы взяла на себя казахская сторона.

«Говорить о возмездности или безвозмездности этого нет смысла: из солидарности с братским народом Казахстана, из соображений гуманизма мы обязаны оказать нуждающимся людям помощь», — сказал Абашев.

Он отметил, что любое проявление угрозы на территории Казахстана может нести опасность и для наших территорий.

