В Казахстан прибыли врачи из Татарстана для борьбы с COVID-19

В Жамбылскую область Казахстана прибыла группа врачей из Татарстана для обмена опытом и помощи в лечении коронавирусной инфекции и пневмоний.

Татарстанские специалисты ознакомятся с протоколами лечения в регионе коронавируса и пневмонии, окажут казахстанским врачам консультационную и методическую помощь.

Медики из республики посетят стационары, где лечат пациентов с COVID-19, а также объекты поликлинического профиля, центральных районных больниц.

По словам руководителя управления здравоохранения Жамбылской области Марата Жуманкулова, в России накопили богатый опыт лечения COVID-19, в связи с чем приезд специалистов позволит усовершенствовать работу в этом направлении.

«Это двухсторонний визит. Мы приехали не с целью кого-то чему-то научить, а сравнить опыт наш и ваш в лечении коронавирусной инфекции, модель выхаживания тяжелобольных пациентов, посмотреть, как у вас организованы структуры оказания медицинской помощи, продемонстрировать свои наработки», — передает пресс-служба Жамбылской области слова анестезиолога-реаниматолога республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава Татарстана Александра Ванюшина.

За минувшие сутки в Казахстане выявили 1 526 случаев COVID-19, общее число заражений достигло 84 648. Число выздоровевших пациентов превышает 54,4 тысячи. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса.

Кабинет министров Казахстана с 5 июля ввел в стране двухнедельный карантин из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19, позже ограничения продлили до 2 августа.

В начале июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем общенационального траура по умершим в результате коронавирусной инфекции.

