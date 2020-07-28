Дмитрий Тарасов остается в «Рубине» как минимум до конца 2020 года

Казанский «Рубин» сообщил о продлении контракта с 33-летним полузащитником Дмитрием Тарасовым. Новое соглашение рассчитано еще на полгода, до окончания 2020 года.

В прошедшем сезоне Тарасов пополнил казанскую команду во время зимнего перерыва, однако на сборах получил тяжелую травму после столкновения с партнером по команде. Позже у него диагностировали перелом ноги.

Впервые полузащитник вышел на поле в составе «Рубина» после перерыва из-за пандемии, в матче 26-го тура против «Оренбурга». Забитыми мячами и голевыми передачами Тарасов не отметился.