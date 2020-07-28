ХК «Амур» объявил об уходе Гулявцева с поста главного тренера

«Амур» объявил об уходе Александра Гулявцева с поста главного тренера команды. 47-летний специалист покинул хабаровский клуб в связи с семейными обстоятельствами, сообщает официальный сайт дальневосточников.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев.



— Я благодарен болельщикам, руководителям клуба, игрокам, персоналу и коллегам по тренерскому цеху за совместную работу. По семейным обстоятельствам я вынужден вернуться домой и, к сожалению, не смогу продолжить дальнейшую работу, совместную борьбу за выход в плей-офф.

Обязательно буду следить за выступлением клуба, переживать за результат. Искренне желаю «Амуру» удачи в будущем сезоне, — приводит слова Гулявцева официальный сайт «Амура».



Гулявцев возглавлял «Амур» с января 2019 года. В минувшем сезоне хабаровский клуб занял девятое место в Восточной конференции, одержав 26 побед в 62 матчах. Команде для выхода в плей-офф не хватило двух очков.