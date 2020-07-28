Долгострой «Свея» на Достоевского в Казани планируется сдать в следующем году

Фото: realnoevremya.ru Дарья Пинегина

Андрей Беляков, генеральный директор компании «Бриз», которая занимается достройкой дома «Свея» на Достоевского, 57, рассказал «Реальному времени», что строительно-монтажные работы на объекте будут завершены уже в первом квартале 2021 года.

Исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков уточнил, что закончить все работы планируется в конце марта. После начнется процесс передачи квартир.

— Республиканский Фонд стал застройщиком объекта — соответственно, все дольщики «Свея» по этому объекту стали дольщиками Фонда. Из этого следует, что мы должны будем оповестить людей, пригласить для подписания актов приемки-передачи квартир. Дольщики будут приходить, проверять качество, возможно, выставлять нам какие-то претензии. Результатом будет подписанный акт, на основании которого дольщики получат документ о праве собственности, — рассказал он.



Работы на объекте на Достоевского возобновились в июне этого года. По оценке экспертов, их стоимость составляет 427,8 млн рублей. Подробнее — читайте в материале «Реального времени».