Юрген Клопп прокомментировал переход Ловрена из «Ливерпуля» в «Зенит»

Питерский «Зенит» сегодня объявил о подписании трехлетнего контракта с хорватским защитником Деяном Ловреном, который с 2014 года играл за «Ливерпуль».



Главный тренер английского клуба Юрген Клопп высоко оценил Ловрена в минувшем сезоне, а также пожелал игроку удачи в «Зените»:

— В первой части сезона, пока Деян не получил травму, он был в команде и проводил великолепные матчи. Суперматчи. Он очень хорош, настоящая машина «на втором этаже», и мне очень нравилось работать с ним. Теперь будет интересно следить за «Зенитом». Желаю Ловрену удачи, — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Отметим, что Ловрен перешел в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила 25,3 миллиона евро. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил одну желтую карточку. Всего за английский клуб Ловрен сыграл 185 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами. Вместе с «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Англии. На чемпионате мира-2018 Ловрен в составе сборной Хорватии стал серебряным призером. Всего в национальной команде на его счету 57 игр.

По информации «Спорт-экспресса», питерский клуб предложил Ловрену зарплату в 2,5 миллиона евро в год с бонусами. Напомним, что «Зенит» в завершившемся сезоне 2019/20 стал чемпионом страны и завоевал Кубок России. В предстоящем сезоне команде снова предстоит участие в Лиге чемпионов.