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Происшествия

Житель Зеленодольска подозревается в убийстве

19:51, 27.07.2020
Житель Зеленодольска подозревается в убийстве
Фото: realnoevremya.ru

Следственный комитет подозревает жителя Зеленодольска в убийстве своего собутыльника. На сидящего в колонии 47-летнего мужчину дала показания хозяйка квартиры, в которой они выпивали.

Труп был обнаружен 15 июля. 38-летний зеленодолец разыскивался как пропавший без вести с февраля этого года, передает пресс-служба татарстанского управления СКР.

Сначала следствие подозревало в причастности к преступлению местную жительницу. На допросе она рассказала, что в феврале в ее квартире выпивали пострадавший и подозреваемый. Ссора двух мужчин переросла в поножовщину. Убийца нанес жертве множество ударов ножом. Потом погрузил его тело в детскую коляску и куда-то увез.

Уже после убийства подозреваемый попал в колонию за грабеж. Мужчина уже полностью признался в убийстве и в скором времени будет доставлен в Зеленодольск для проведения следственных действий.

Происшествия Татарстан
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