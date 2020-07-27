В России предложили повысить минимальную розничную цену на шампанское

Министерство финансов РФ подготовило проект приказа по повышению минимальной розничной цены (МРЦ) на шампанское. С 1 января 2021 года предлагается увеличить МРЦ до 169 рублей за 0,75 л игристого вина. Документ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке к проекту, повышение минимальных цен на игристое вино сформировано «путем индексации действующих на сегодняшний день минимальных цен на прогнозный уровень инфляции на 2020 год в размере 3,0 процентов согласно Сценариям прогноза социально-экономического развития, разработанным Минэкономразвития России до 2024 года».

Проект нового приказа Минфина также предполагает повышение минимальной отпускной цены за 0,75 л игристого вина с завода-производителя со 115 рублей до 118 рублей, оптовой цены — со 133 рублей до 137 рублей.

На сегодня минимальная розничная цена на шампанское установлена в размере 164 рубля за 0,75 л. Ранее Минфин внес проекты приказов по повышению с 1 января 2021 года МРЦ на иную алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Повышение цен ожидается на водку с 230 рублей до 238 рублей за 0,5 л, на коньяк — с 433 рублей до 446 рублей, на бренди — с 315 рублей до 324 рублей.