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Xiaomi запатентовала первый смартфон с отсеком для наушников

16:41, 27.07.2020
Xiaomi запатентовала первый смартфон с отсеком для наушников
Фото: скриншот

Китайская компания Xiaomi запатентовала новинку. Новый смартфон, аналог которого на мировом рынке отсутствует, позволит владельцам хранить беспроводные наушники прямо в корпусе телефона. Об этом пишет Ixbt.com.

Верхняя панель нового гаджета Xiaomi оснащена специальными отсеками, в которых размещаются беспроводные наушники. В них же и происходит постоянная зарядка устройств.

Верхняя часть наушников подвижна: первое положение позволит владельцам использовать наушники по назначению, а второе обеспечит безопасное хранение в корпусе телефона. Подключение наушников происходит по Bluetooth.

Еще одной особенностью новинки Xiaomi обещает стать фронтальная камера, спрятанная под поверхностью экрана.

Напомним, Xiaomi также отдельно выпускает беспроводные наушники, в том числе Xiaomi AirDots Pro 2.

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