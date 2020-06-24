Три вида альтернатив AirPods: что-то лучше, аналоги и дешевые копии

Стоимость столь желанных для любителей музыки и поклонников Apple наушников-вкладышей AirPods 2 составляет около 11 тысяч рублей, внутриканальных AirPods Pro — 18-20 тысяч рублей. Мы решили изучить рынок и найти лучшие альтернативы им. Во время поиска стоит учитывать, что в целом беспроводные наушники делятся на два значительных сегмента — так называемые True Wireless (TWS) — которые выглядят как раз как AirPods — в них нет никаких проводов, наушники представляют собой две не связанные с собой «затычки». Помимо этого, значительный сегмент — просто беспроводные наушники или гарнитуры — два наушника связаны с собой проводом, но подключение к телефону — беспроводные. Они могут быть удобнее, например, для людей, которые боятся потерять один из наушников: такое устройство выронить целиком все-таки сложнее, чем один из наушников в сегменте TWS.

Выбор по качеству

Samsung Galaxy Buds+

Наушники от основного конкурента Apple в сегменте мобильных телефонов — Samsung. Модель под названием Samsung Galaxy Buds+. Их стоимость — около 11 тысяч рублей — примерно такая же, как у AirPods 2, но по своему типу они являются скорее аналогом более дорогих AirPods Pro. Тип наушников, как у версии Pro — внутриканальные (визуально похожие на вкладыши, но герметизируют ухо, что расширяет диапазон частот). У Samsung Galaxy Buds+ заявляется в два с лишним раза более длительное время работы от одного заряда — 11 часов против примерно пяти у обоих видов наушников от Apple. Кроме того, у Buds+ больше микрофонов, но некоторым людям не нравится звук (в особенности — ощущение того, что все звуки «внутри головы», что, видимо, уже особенность внутриканальных наушников).

Sennheiser Momentum True Wireless 2

Альтернативой AirPods, но не по цене, а по качеству звука можно считать относительно недавно вышедшие Sennheiser Momentum True Wireless 2. Точнее, правильнее их будет назвать, наверное, даже не альтернативой, а лучшим вариантом. Судя по имени производителя (который специализируется на аудиотехнике) и по отзывам, эти наушники по звучанию сравнимы с полноразмерными, что, конечно, для беспроводных внутриканальных наушников — большое достижение. По мнению многих пользователей это — лучшие по звуку наушники в сегменте TWS. Но есть у них один значительный недостаток — это цена. Стоимость в России составляет 23-25 тысяч рублей. Однако предыдущую модель (с таким же названием, но без цифры «2») можно купить за 15-17 тысяч рублей. Заявленное время работы от одного заряда — среднее между AirPods 2 и Buds+ — 7 часов.

JBL Reflect Flow

Более дешевая альтернатива, но также заслуживающая хорошие отзывы за качество звука — от еще одного известного производителя аудиотехники, JBL Reflect Flow. В крупных магазинах их можно купить за 5-6 тысяч рублей. Пользователи отмечают, что в своей ценовой категории альтернатив по звуку практически нет — но стоит, конечно, понимать, что JBL Reflect Flow в пару раз дешевле, чем AirPods. Еще один плюс — долгое время работы: производитель заявляет 10 часов, что совсем немногим меньше, чем у Samsung Galaxy Buds+.

Выбор по виду

HUAWEI FreeBuds 3

Модель, которую чаще всего сравнивают с AirPods — HUAWEI FreeBuds 3. Стоят эти наушники-вкладыши не сильно, но дешевле аналога от Apple — около 10 тысяч в крупных сетевых магазинах и от 8 тысяч — в небольших магазинах. В некоторых магазинах при покупке в подарок идет фитнес-браслет от того же производителя. Пользователям в них нравится наличие функции шумоподавления, что, в принципе, редкость для вкладышей. Помимо этого, в них радует качество звука. Правда, заявленное время работы от одного заряда — даже меньше, чем у Airpods 2, не говоря уже о Buds+ от Samsung. Кстати, эта модель визуально очень похожа на AirPods, хоть и не претендует на то, чтобы «копировать» продукцию Apple.

HONOR FlyPods Youth Edition

Еще одна «почти-как-Apple» — модель от концерна, связанного с HUAWEI — HONOR FlyPods Youth Edition. Много кого устраивает звук, но сравнение идет уже не с AirPods, а с проводными наушниками за 500-1000 рублей. У многих людей встречаются проблемы с соединением (это в целом встречается у Bluetooth-наушников, но тут, судя по числу соответствующих отзывов, проблема встречается чаще). Кроме того, один из важных недостатков — время работы: тут HONOR ставит антирекорд из всей подборки (за исключением последних трех моделей) — от одного заряда заявляется всего 3 часа работы. В плюс стоит записать цену — около 5 тысяч в крупных российских магазинах.

Xiaomi AirDots Pro 2

Еще более дешевые, но также визуально похожие на AirPods наушники — от китайского Xiaomi, AirDots Pro 2. Напрямую сравнивать их с Apple, правда, к сожалению, нельзя. Звук здесь сильно отличается от «яблочных» наушников, отзывов о сравнимом качестве практически не встретить. Кроме того, довольно часто у них встречается брак. Наконец, как это часто бывает в случае продукции Xiaomi и его суббрендов, для достижения определенных удобств и качества наушники приходится «допиливать»: перепрошивать и устанавливать приложения не на русском/английском языке. Это компенсируется внешним видом и ценой: в российских магазинах они стоят 4-5 тысяч, на небезызвестном китайском сайте их можно купить за 2,5 тысячи. Время работы от одного заряда — такое же, как у наушников от HUAWEI.

Копии AirPods

Bixton AirOns Plus

Если вам нужно не качество звука и не просто что-то сравнимое визуально с популярными наушниками от Apple, а что-то, выглядящее полностью, как AirPods, то смотреть стоит, видимо, в сторону того самого китайского сайта. Здесь можно выделить три модели — в зависимости от бюджета. Один из самых популярных вариантов — Bixton AirOns Plus. Оценки качества звука здесь разнятся — от «отличный» до «посредственный». При этом частые проблемы с тем, что наушники теряют связь. Стоимость — 4 тысячи рублей.

i10

Многочисленные вариации названия «i10» максимально визуально повторяют Apple AirPods. Небольшие отличия есть — такие, как разъемы и расположение некоторых элементов управления. Звук здесь в сравнении с продукций «Эппл» не идет, но относительно других китайских разработок неплох. Есть проблемы с подавлением шумов, сигнал теряется не так часто. Для «дешевых китайских клонов» AirPods это — один из лучших вариантов. Стоимость в Китае составляет около 700-800 рублей.

i7

Самый дешевый вариант для тех, кому совсем не важно качество звука. Визуально наушники повторяют вид AirPods, но могут отличаться размерами — они больше оригинала, и это заметно. Что касается качества звука — здесь почти нет басов, поэтому для прослушивания музыки они подходят слабо. Есть еще один недостаток — звук «запаздывает», поэтому смотреть видео через них практически нереально. Наконец, проблемы в i7 и с микрофоном: работает он плохо, так что слышать вас будет не слишком комфортно. Компенсируется это ценой: в Китае модель стоит едва ли не дешевле простейших проводных наушников в России — от 150-200 рублей.

Максим Матвеев, фото commons.wikimedia.org, yandex.ru