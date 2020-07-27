Казанское метро оказалось на втором месте в рейтинге российского метрополитена

Общероссийское объединение пассажиров оценило комфортность и доступность метро в городах России. Казань заняла второе место в рейтинге.

Всего в рейтинг вошли семь российских городов — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург и Новосибирск. Эксперты общественного совета при Минтрансе России и Общественной палаты России оценивали метро в российских городах по нескольким критериям: доступность, возможность оплатить поездку несколькими способами, насколько тяжело ориентироваться в «подземке» и стоимость проезда.

По цене поездки самым дорогим оказалось московское метро (57 рублей) и питерское (55 рублей). Третье и четвертое места заняли метро Самары и Екатеринбурга с ценой в 32 рубля. При этом для жителей Екатеринбурга не предусмотрено никаких скидок владельцам транспортных карт. Пятое место досталось столице Татарстана, здесь одна поездка на метро обойдется в 30 рублей. Самым дешевым оказались метро Нижнего Новгорода и Новосибирска. За одну поездку там просят всего 28 и 25 рублей, соответственно.

Больше всего льгот на проезд у метрополитена российской столицы. Четыре льготы на проезд в метро смогут получить жители Питера, Нижнего Новгорода, Самары и Новосибирска. Казань и Екатеринбург замкнули список с тремя льготами на проезд.

Москва выбилась в лидеры и по способам оплаты проезда — здесь их семь: карта «Тройка», бесконтактная оплата банковской картой, брелоком, автомат на одну поездку, единая карта, мобильный билет, Apple Pay и Google Pay. На втором месте оказался Новосибирск, оплатить поездку на метро можно здесь пятью способами: жетоном, транспортной картой, бесконтактной оплатой банковской картой, Apple Pay или Google Pay.

В Казани и в остальных российских городах пассажирам «подземки» предлагается три способа оплаты: жетон, транспортная и банковская карты.

В разделе доступность для пассажиров основным критерием стала доступность для инвалидов и комфорт метро. Здесь в лидерах вновь оказалась Москва. Следом за ней идут Казань и Самара. От метро этих городов немного отстали Нижний Новгород и Новосибирск. Самым неудобным и сложным по ориентации в подземке эксперты признали Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Все города из рейтинга, кроме Самары и Екатеринбурга, получили по 1 баллу за наличие в подземке Wi-Fi.

Чаще всего поезда в метро ходят в Москве — интервал движения здесь составляет 2,5 минуты. Далее идут Питер и Новосибирск, здесь метро приходится ждать 4 минуты. Дольше всего придется дожидаться поездов в других городах — кроме Казани с интервалом движения в 8 минут, поезда приходят каждые 10 минут.

По итогам рейтинга московское метро заняло первое место, тройку лидеров замкнула Самара. Нижний Новгород и Новосибирск поделили 4-е и 5-е места соответственно. Екатеринбург занял предпоследнюю строчку в списке, а Санкт-Петербург замкнул рейтинг, сообщает «Общественная служба новостей».

Ранее «Реальное время» рассказывало, в каком из российских городов самое короткое метро.