Челнинские врачи первыми в Татарстане провели операцию с помощью современной системы

Врачи БСМП Набережных Челнов провели операцию 77-летнему мужчине с эндофиксацией стент-графта. Такой вид операции с применением современной системы провели впервые в Татарстане.

Житель Агрыза поступил в больницу 18 июля. После проведения обследования медики обнаружили разрыв аневризмы. Также у пациента имеются множественные сопутствующие тяжелые заболевания, при которых открытую операцию проводить крайне нежелательно.

Обычно в таких случаях, минуя огромный разрез, устанавливается стент-графт. Но в этом случае оказалось так, что даже его невозможно установить, потому что эта аневризма с очень короткой анатомической шейкой. Если его установить, он бы просто-напросто сполз со своего места и кровотечение возобновилось бы, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Собрав консилиум, рентгенэндоваскулярный хирург Марат Равилевич Шарафутдинов и сердечно-сосудистый хирург Рашид Зуфарович Садыков решают установить стент-графт, а чтобы он не сполз с места, при установке применить суперсовременную систему — эндофиксацию стент-графта.

Система напоминает шуруповерт: с помощью специального катетера, который может менять кривизну в нужном направлении, 6 деталями, похожими на спиральки, выполняющими роль шурупов, медики успешно зафиксировали стент-графт на стенке аорты. Сейчас пациент уже готовится к выписке.

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