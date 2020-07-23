Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада 26 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 26 июля Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Подготовка и проведение парада возложены на Минобороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, которые определяет правительство.

Правительству Петербурга поручено оказать в содействие в подготовке парада, следует из документа.



Финансовое обеспечение расходов осуществить за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2020 год.

Ранее 26 июля в России планировалось провести шествие «Бессмертного полка». В понедельник президент России Владимир Путин одобрил перенос шествия «Бессмертный полк» на следующий год из-за ситуации с коронавирусом.

