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УНИКС подписал контракт с Уолтерсом из «Маккаби»

09:40, 26.07.2020
УНИКС подписал контракт с Уолтерсом из «Маккаби»
Фото: maccabi.co.il

Американский защитник Нейт Уолтерс стал игроком УНИКСа, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с баскетболистом рассчитано до конца сезона-2020/21.

В прошедшем сезоне Уолтерс выступал за израильский «Маккаби» из Тель-Авива, где в национальном первенстве в среднем набирал 7,7 очков, 1,5 подбора и отдавал 3 результативные передачи.

Также в его активе выступления в НБА, чемпионатах Сербии, Литвы и Франции.

Напомним, ранее стало известно об интересе УНИКСа к бывшему одноклубнику Леброна Джеймса.

СпортБаскетбол Татарстан
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