УНИКС подписал контракт с Уолтерсом из «Маккаби»

Американский защитник Нейт Уолтерс стал игроком УНИКСа, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с баскетболистом рассчитано до конца сезона-2020/21.

В прошедшем сезоне Уолтерс выступал за израильский «Маккаби» из Тель-Авива, где в национальном первенстве в среднем набирал 7,7 очков, 1,5 подбора и отдавал 3 результативные передачи.

Также в его активе выступления в НБА, чемпионатах Сербии, Литвы и Франции.

Напомним, ранее стало известно об интересе УНИКСа к бывшему одноклубнику Леброна Джеймса.