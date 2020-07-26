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Дегтярев высказался о необходимости открытого суда над Фургалом

08:51, 26.07.2020
Дегтярев высказался о необходимости открытого суда над Фургалом
Фото: ldpr.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил за открытый суд над экс-главой региона Сергеем Фургалом.

Дегтярев заявил, что если у следствия есть неопровержимые доказательства вины Фургала в совершенных преступлениях, то народ должен их услышать.

«То, что суд должен быть открытым, я поддерживаю», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Он также добавил, что людям необходимо довериться суду.

Напомним, что Сергей Фургал обвиняется в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей. Свою вину он не признает. В Хабаровском крае проходят массовые несанкционированные акции в поддержку Фургала.

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