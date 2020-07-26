Дегтярев высказался о необходимости открытого суда над Фургалом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил за открытый суд над экс-главой региона Сергеем Фургалом.

Дегтярев заявил, что если у следствия есть неопровержимые доказательства вины Фургала в совершенных преступлениях, то народ должен их услышать.

«То, что суд должен быть открытым, я поддерживаю», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Он также добавил, что людям необходимо довериться суду.



Напомним, что Сергей Фургал обвиняется в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей. Свою вину он не признает. В Хабаровском крае проходят массовые несанкционированные акции в поддержку Фургала.

