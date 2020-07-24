В Татарстане за полгода в ДТП погибли 126 человек

За первое полугодие 2020 года на дорогах Татарстана произошло 1 640 ДТП, в результате которых погибли 126 человек. Об этом на пресс-конференции заявил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

Ведомство отмечает снижение всех показателей аварийности по сравнению с прошлым годом. Темпы сокращения ДТП — одни из самых высоких по ПФО.

На столкновение приходится 50% всех ДТП, далее — наезды на пешеходов и опрокидывание. Статистика по ДТП с пешеходами такова: всего 428 наездов, 25 человек погибли. 40% от общего числа ДТП с пешеходами происходит в темноте, 20 человек погибли в темное время суток

По словам Габдурахманова, не во всех муниципальных образованиях РТ благоприятная ситуация. В 15 муниципалитетах не удалось достичь показателей национального проекта «Безопасность дорожного движения», в четырех отмечен рост всех показателей аварийности. Больше всего погибших отмечено в Набережных Челнах.

