Стали известны самые бюджетные направления для путешествий по России в августе

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил рейтинг городов, куда выгоднее всего отправиться на самолете в августе.

Для рейтинга учитывались минимальные цены на перелет из всех городов. Так выяснилось, что дешевле всего будет улететь в Москву, цена — от 850 рублей в один конец. Билеты в Астрахань и Волгоград обойдутся в цену от 930 рублей, в Барнаул — 1 070 рублей.

В Челябинск и Новосибирск улететь можно за 1 100 рублей. Перелет в Пермь, Нижний Новгород, в Тюмень и Минеральные воды обойдется в 1 300 рублей, передает RT.

Примечательно, что Казань в список самых бюджетных перелетов не вошла.



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