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Очевидцы засняли полет «Стрижей» над Казанью перед праздником «Я выбираю небо»

22:13, 24.07.2020
Очевидцы засняли полет «Стрижей» над Казанью перед праздником «Я выбираю небо»
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в небо над Казанью поднялся авиаотряд «Стрижи», который завтра будет участвовать в празднике «Я выбираю небо».

Сегодня авиационная группа высшего пилотажа встретилась в президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они также побывали с экскурсией в инженерном лицее КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева, а также осмотрели самолет Ту-144, который расположен у второго здания вуза.

Авиационный праздник пройдет у центра семьи «Казан». Начало запланировано на 15:00, полеты авиации должны стартовать в 16:20.

Общество Татарстан
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