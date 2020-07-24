Очевидцы засняли полет «Стрижей» над Казанью перед праздником «Я выбираю небо»

Сегодня в небо над Казанью поднялся авиаотряд «Стрижи», который завтра будет участвовать в празднике «Я выбираю небо».

Сегодня авиационная группа высшего пилотажа встретилась в президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они также побывали с экскурсией в инженерном лицее КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева, а также осмотрели самолет Ту-144, который расположен у второго здания вуза.



Авиационный праздник пройдет у центра семьи «Казан». Начало запланировано на 15:00, полеты авиации должны стартовать в 16:20.

