Минниханов встретился с авиаотрядом «Стрижи»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с летным составом авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Участники встречи поговорили о развитии детского авиационного движения в республике, взаимодействии с авиационными учебными заведениями и перспективах дальнейших выступлений в Татарстане.

Во время встречи Минниханов рассказал о собственном опыте полетов на истребителях.

«Я имел честь дважды находиться в кабинах Миг-29 и Су-27 и ощутить все особенности полета на этих самолетах. Я, конечно, экстремальный человек, занимался автогонками, в целом люблю технику. Но адреналин, который человек получает во время полета на истребителе, — это несравнимо ни с чем. И, конечно, в условиях таких перегрузок выполнять фигуры высшего пилотажа — это показатель высокого профессионализма летчиков», — сказал президент РТ.

Легендарная пилотажная группа «Стрижи» прибыла в Казань к празднику «Я выбираю небо». Праздник пройдет в субботу у Центра семьи «Казан.



Ранее пилоты побывали с экскурсией в инженерном лицее КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева, а также осмотрели самолет Ту-144, который расположен у второго здания вуза.