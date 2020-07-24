В Казани ГИБДД устроила эксперимент на дорогах с «подставной бабушкой»

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

В Казани ГИБДД проверила, как казанские водители пропускают пешеходов с помощью «подставной бабушки».

Так, профессиональный актер Театра юного зрителя переоделся в бабушку и очень медленно переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. С водителями, которые не пропустили на «зебре» «пенсионерку», провели профилактическую беседу.

Главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов отметил, что подавляющее большинство казанских водителей оказались сознательными и вежливыми.

Всего в республике по итогам первого полугодия зарегистрировали 428 случаев наезда на пешеходов, в результате происшествии погибло 25 человек, еще 414 получили травмы, уточнил Габдурахманов.