В Казани ГИБДД устроила эксперимент на дорогах с «подставной бабушкой»
В Казани ГИБДД проверила, как казанские водители пропускают пешеходов с помощью «подставной бабушки».
Так, профессиональный актер Театра юного зрителя переоделся в бабушку и очень медленно переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. С водителями, которые не пропустили на «зебре» «пенсионерку», провели профилактическую беседу.
Главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов отметил, что подавляющее большинство казанских водителей оказались сознательными и вежливыми.
Всего в республике по итогам первого полугодия зарегистрировали 428 случаев наезда на пешеходов, в результате происшествии погибло 25 человек, еще 414 получили травмы, уточнил Габдурахманов.ОбществоВластьАвто Татарстан
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