В Казани начали ремонтировать дорогу к пляжу Локомотив

В Казани начали ремонтировать дорогу к пляжу Локомотив. Об этом «Реальному времени» сообщили читатели.

На фото видно, что дорогу к пляжу перекрыли из-за ремонтных работ.

На необходимость привести в порядок подъездную дорогу к «Локомотиву» ранее указал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он также поручил проработать варианты развития этой территории для удобства, а также для безопасности людей.

