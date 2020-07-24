Новости общества

20:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани начали ремонтировать дорогу к пляжу Локомотив

20:10, 24.07.2020
В Казани начали ремонтировать дорогу к пляжу Локомотив
Фото: realnoevremya.ru

В Казани начали ремонтировать дорогу к пляжу Локомотив. Об этом «Реальному времени» сообщили читатели.

На фото видно, что дорогу к пляжу перекрыли из-за ремонтных работ.

На необходимость привести в порядок подъездную дорогу к «Локомотиву» ранее указал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он также поручил проработать варианты развития этой территории для удобства, а также для безопасности людей.

ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также